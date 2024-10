Ghisolfi duro sul rigore non fischiato: "Esigo rispetto". Delusione Juric

MONZA-BRIANZA - "Ho deciso di venire qui perché non sono solito venire a lamentarmi dell’arbitraggio, ma è inaccettabile . Abbiamo visto l’episodio di Baldanzi, facciamo fatica a capire perché il Var non sia intervenuto. Cosa ci siete detti all’interno dello spogliatoio? Baldanzi è furibondo, sa bene il fallo che ha subito . Siamo persone pacate e rispettose, ma non per questo meritiamo meno rispetto". È il durissimo sfogo, ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato 1-1 all'U-Power Stadium contro il Monza, del direttore tecnico della Roma Florent Ghisolfi . Gli fa eco - intervistato da Sky Sport - l'allenatore giallorosso Ivan Juric: "La mia Roma ha fatto una grande partita oggi, controllando e creando tante palle gol. Sicuramente bisogna diventare più bravi e metterla dentro. Abbiamo concesso molto poco. Ho visto veramente una bellissima Roma. Normalmente queste partite le vinci anche facili, in questo momento gira così. Il rigore non dato completa l’opera . Prestazione di alto livello, veramente ottima".

Juric su Monza-Roma e Soulé

"Il gol subito? Quando subisci gol ci sono errori. Loro hanno tirato tre volte, il gol si può prendere ma noi dobbiamo segnare di più. Qui siamo andati soft, dispiace. Sono arrabbiato per il risultato? No, capita. Non abbiamo cambiato atteggiamento, non avevamo la sensazione di subire il gol. Eravamo concentrati, capita. Poi abbiamo continuato ad attaccare, dispiace. Il Monza è stato messo tanto in difficoltà, ci è mancato l’ultimo passaggio e il tiro finale, ma abbiamo creato tantissimo. Un primo bilancio? Abbiamo fatto 7 punti, ne erano giusti 9: abbiamo alzato il livello, vedo belle cose. La squadra ha tanto potenziale, con molti giovani e una vecchia guardia per alzare il livello di tutti. Abbiamo sofferto solo con i lanci su Djuric, come tutti. Abbiamo fatto rientrare Zalewski. Si può fare un bel lavoro", aggiunge Ivan Juric, che a Dazn, parla anche di Soulé: "Ha fatto una buona gara. A volte può fare meglio, come tutti i giovani. Oggi sono stati tutti positivi. Mi dispiace per El Shaarawy, è importante per noi. Soulé ha fatto cose belle e cose da migliorare. Zalewski, Baldanzi e Pisilli sono entrati con grandissima energia e ci hanno dato tanto".