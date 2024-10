Roma, Juric sorride: si rivede Dybala. E per la sfida con l'Inter...

Arrivano buone notizie per Ivan Juric in vista della ripresa del campionato. La sua Roma scenderà in campo domenica alle 20.45 all'Olimpico contro l 'Inter . Reduci da una sola vittoria nelle ultime quattro gare tra Serie A ed Europa League, e dopo le polemiche relative al match pareggiato col Monza , i giallorossi proveranno a ritrovare il successo e dare nuovo slancio alla classifica. Il tecnico croato potrà fare affidamento su un ritorno importante: quello di Paulo Dybala.

Roma-Inter, Juric ritrova Dybala

L'argentino ha avuto un problema al flessore della gamba sinistra, che ne ha inevitabilmente influenzato impiego e rendimento nell'ultimo periodo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, Dybala tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo a partire dalla giornata di domani. 'La Joya', dunque, sarà a disposizione per il match che si disputerà all'Olimpico tra 6 giorni contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Dybala in carriera vanta 5 gol contro l'Inter, realizzati in 20 apparizioni: quattro con la maglia della Juve (tre in campionato e uno in Coppa italia) e uno con quella giallorossa, quest'ultimo decisivo ai fini del risultato. A San Siro, l'1 ottobre 2022, la Roma di Josè Mourinho si impose per 2-1, decisive le marcature dell'argentino e di Smalling. Il bilancio per Dybala contro l'Inter è di 8 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.