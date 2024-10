Roma, Dovbyk “vede” l’Inter: sollievo Juric. E Dybala può tornare titolare

Scalpita anche Dybala

Ieri invece è arrivato il segnale che tutti i tifosi giallorossi aspettavano con ansia: l’ariete ucraino, seppur non al 100%, è pronto a scendere in campo per la super sfida di domenica sera dell’Olimpico. L’iter di lavoro svolto in queste due settimane con la Nazionale non è stato dei migliori: semplice gestione nei giorni precedenti alle gare e poi subito in campo per aiutare i suoi compagni in Nations League. Dovbyk ormai è irrinunciabile per tutti, anche perché sembra aver ingranato la marcia giusta con 5 gol nelle ultime 8 gare. Con l’Ucraina ha timbrato il cartellino su rigore lunedì contro la Repubblica Ceca, Juric sperava di non doverci rinunciare in una gara così delicata, proprio adesso che ha ritrovato Paulo Dybala. La Joya è pronta a riabbracciare una titolarità che gli manca dallo scorso 26 settembre. S’è messo alle spalle il problema al flessore, è pronto a sfidare l’Inter, l’unica big a cui è riuscito a far male su azione (in Serie A) da quando è in giallorosso. Out El Shaarawy, ancora alle prese con il problema al polpaccio accusato a Monza.