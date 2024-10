Juric: "Roma ottima e Inter limitata: il gol è stato un incidente". Su Dybala...

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta della Roma in casa contro l' Inter per 1-0 decisa dalla rete di Lautaro Martinez . Il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Penso che abbiamo iniziato un po’ timorosi, non mi sono piaciuti i primi 15 minuti, dopodiché abbiamo fatto molto bene fino al gol. Il gol veramente è stato un incidente, in queste partite lo paghi caro, però, secondo me a lunghi tratti abbiamo giocato molto bene, creando occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Un peccato perché la squadra ha fatto un'ottima gara, bisogna sicuramente alzare il livello di qualità negli ultimi metri e essere ancora più pericolosi. Poi con l'Inter non è facile, però penso che questa sera abbiamo veramente limitato l'Inter quasi su tutto, fatto una partita molto seria e è un grandissimo peccato".

Juric su Dybala

Sulla prova di Dybala, Juric ha commentato così: "In questo momento ci sono giocatori che interpretano bene il ruolo, altri fanno fatica con certi concetti. Potevamo evitare di farlo correre così tanto, ma d'altra parte possiamo anche vedere la volontà del giocatore a dare tutto. Oggi ha dimostrato quanto vuole dare, così come tutta la squadra. Non si è vista nessuna differenza tra Inter e Roma. Dobbiamo però trovare il modo di avvicinarlo di più alla porta".

La protesta dell'Olimpico

Infine sulla protesta dei tifosi dell'Olimpico, Juric ha concluso: "Per questo mi dispiace molto per stasera, perché penso che il pubblico era contento su tante cose. Noi dobbiamo fare risultati per ricoporre l'ambiente. Tutto il resto sono chiacchiere. Poi l'applicazione dei giocatori, il modo in cui giocano, per me è fantastica. Un modo di sacrificarsi, di fare tutto, impressionante, ma di tutti quanti. Sono convinto che se continuano così faremo anche risultati. La situazione è questa. Noi tutti insieme, specialmente i giocatori che sono fischiati, devono essere forti, pensare di giocare bene. Per me hanno fatto oggi una ottima gara contro l'Inter. Da tanto tempo la Roma non ha giocato così contro l'Inter. Dobbiamo fare risultati e la situazione cambierà".