Juric, Dinamo Kiev e Fiorentina: solo due partite per scacciare De Rossi

ROMA - Ivan Juric avrà centottanta minuti per spegnere quelle che oggi sono solamente le voci di un possibile ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Che squadra e piazza non abbiano gradito il licenziamento dell’ex tecnico giallorosso è un fatto ormai noto, per questo a ogni risultato che non sia una vittoria, il nome di Daniele torna a circolare dentro Trigoria. Un’ombra pesante con la quale deve convivere l’ex allenatore granata che avrà le sfide con Dynamo Kiev e Fiorentina come chance per tornare a respirare. Dal club, intanto, smentiscono le voci di un clamoroso avvicendamento in panchina e che porterebbe i Friedkin a sconfessare il licenziamento di poco più di un mese fa. Era il 18 settembre mattina quando con un comunicato della società, si rendeva noto nello stupore generale di tutti, la decisione della proprietà americana. Anche per questo oggi si fatica a credere alle smentite del club capitolino sul possibile ritorno di DDR nonostante l’attuale diesse, in un recente incontro con la stampa, abbia difeso l’operato di Juric.

De Rossi: i tifosi tornano a sperare

Il tempo, come sempre, dirà quanto di vero c’è in quelle che per il momento restano chiacchiere, seppur alimentate da una notizia che invece è certa: il cambio di procura di De Rossi. Addio ad Alessandro Lucci e alla sua World Soccer Agency per entrare a far parte della scuderia di Fali Ramadani, nella Lian Sports Group (la stessa di giocatori come Chiesa, Boga, Koulibaly o allenatori quali Sarri, Cioffi e Gotti). I tifosi tornano così a sperare, soprattutto a fronte dei buoni rapporti che intercorrono tra la nuova agenzia che cura gli interessi di De Rossi e il club dei Friedkin. Non a caso negli ultimi anni Ramadani è spesso entrato in tante trattative (anche come intermediario) di calciomercato con la Roma e molti addetti ai lavori raccontano anche di un ottimo rapporto che l’agente albanese avrebbe proprio con l’attuale diesse giallorosso. Tutti aspetti che chiaramente potrebbero favorire un eventuale ritorno, al di là delle garanzie che poi De Rossi chiederebbe visto il trattamento ricevuto un mese fa dopo essersi visto rinnovare un contratto per tre anni.

Juric: testa alla Dinamo Kiev

Nel frattempo Juric prova a lavorare cercando di isolare se stesso e la squadra che, nonostante non abbia nulla contro l’attuale allenatore, sarebbe comunque felice del ritorno di Daniele. Ma adesso la testa di tutta la Roma deve andare al campo perché domani ci sarà la terza gara della nuova Europa League che fino a questo momento ha portato in dote appena un punto, conquistato con l’Athletic Bilbao. Poi il ko con l’Elfsborg e ora la prova con la Dynamo Kiev per provare a evitare i playoff per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta e soprattutto per allontanare contestazioni e ombre di un futuro che appare comunque incerto. Per questo servono i tre punti e solo oggi si capiranno le condizioni di Dybala. Ieri ha lavorato a parte, ma tutti ci tengono a sottolineare che fosse già programmato.