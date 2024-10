Juric categorico: "Hummels? Scelta tecnica. Come stanno Dybala e Soulé"

"Come sta la squadra? A Dybala e Pellegrini sta mancando il gol? Stanno bene, Pellegrini è stato molto sfortunato in zona gol. Non è riuscito ancora a sbloccarsi ma vedo bene sia lui che Paulo. Ovviamente tutto il gioco dipende dai loro gol perché sono vicini alla porta, speriamo di migliorare. Mancini? Ieri si è allenato, sta bene. Vedremo per Soulé che ieri aveva la febbre". Lo ha detto Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Roma. Il tecnico giallorosso ha aggiunto: "La squadra ha preso la strada giusta su tante cose, lo abbiamo visto anche in Europa League. Per vincere le partite non bisogna avere cali di tensione ed essere più cattivi in zona gol. Siamo dietro, quindi ogni partita è fondamentale".