Pellegrini: "Clima non facile nello spogliatoio". Roma contestata a Termini

Pellegrini e il momento Roma

Lorenzo Pellegrini si è preso la responsabilità ed è andato a parlare davanti alla Tv: "Se il problema fossi io sarei pronto ad andare via per il bene della Roma. Bisogna guardarci in faccia ed essere onesti, essere uomini e abbiamo fatto schifo". Il primo commento duro del capitano giallorosso. "Certo, analizzando questa partita non mi dà alcun spunto positivo per ripartire. Ma siamo tutti qui per fare il bene della Roma e si sa quanto conti per me questa squadra. Ecco perché serate come queste sono doppiamente difficili per me" ha aggiunto.

A chiudere ha parlato di Juric e dello spogliatoio: "Il clima nello spogliatoio non è facile, e comunque con Ivan la squadra ha sempre dato tutto. Se la squadra è con l'allenatore? Tutti abbiamo sempre cercato di fare e dare il massimo per la Roma, non posso permettermi che accada il contrario. Di certo se una squadra inizia con un tecnico e dopo 4 partite ne ritrova un altro vuol dire che qualcosa non ha funzionato".