Bufera Juric, decide il… Toro: l’incredibile lista Roma dei possibili sostituti

Roma, i nomi in caso di addio di Juric

Per questo nei due allenamenti rimasti a Juric prima della sfida con il Torino, il compito dell’ex granata sarà quello di provare a raccogliere i cocci di una stagione che sta andando in frantumi, cercando di tenere unito un gruppo il cui obiettivo dichiarato a inizio anno era stato quello di tornare in Champions League. E così a regnare è il caos in un club ancora senza CEO dopo le dimissioni di Lina Souloukou e con un allenatore che dopo la debacle di Firenze si è dovuto difendere da solo perché nemmeno l’unico dirigente presente a Trigoria, Florent Ghisolfi, si è presentato in tv per spiegare quanto stesse accadendo. Ieri, poi, il diesse giallorosso è rimasto nella Capitale invece di volare a Parigi con Dovbyk e Hummels per la cerimonia del Pallone d’Oro. La linea diretta con i Friedkin è sempre aperta perché in attesa di una decisione su Juric sono tanti i nomi che iniziano a circolare intorno a un nuovo cambio. Dal ritorno di De Rossi in ticket con Claudio Ranieri come direttore tecnico (un’ipotesi che quest’ultimo per ora nega), a profili come quelli di Roberto Mancini e Massimiliano Allegri, i cui scogli sarebbero anche economici perché esonerando Juric la Roma avrebbe a libro paga tre allenatori. Sullo sfondo anche Terzic, mentre la sfida con il Torino nella notte di Halloween può trasformarsi in un incubo ancor peggiore di quello che la Roma sta già vivendo.