Roma, confronto giocatori-tifosi. Mancini: “Fidatevi di noi", Soulé: "La colpa è nostra"

Roma, il confronto a Trigoria

Poi è la volta di Saelemaekers: "Cosa sta succedendo? Niente, queste cose succedono in tutte le squadre. So che è difficile per voi ma dovete capire che anche per noi lo è. Noi proviamo a dare tutto in campo ma può capitare che non si riescano a ottenere i risultati. Tutti noi vogliamo dare il 100%". I tifosi poi incalzano i calciatori della Roma: "Lo sapete dove stiamo? Stiamo andando in Serie B!". "La colpa è nostra - risponde Soulé-. I responsabili siamo noi".