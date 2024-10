Juric, la verità sulla bufera Roma: “Litigi pesanti”. E tira in mezzo Pioli

Juric: "Sono stati giorni di litigi pesanti"

L'allenatore croato ha poi fatto una clamorosa rivelazione sui problemi in spogliatoio negli ultimi giorni: "Sono stati giorni di litigi pesanti. Sono tutte cose che, secondo me, sono meglio che siano venute fuori. Ora abbiamo indirizzato il tutto anche a livello di pensiero. Cercherò di mettere la miglior squadra possibile per vincere la partita, ripartiremo alla grande. Sarà un momento di ripartenza importante per tutti quanti. Ci sono stati litigi e scontri, ma rimane tutto tra di noi. Non voglio parlare di questo". Spazio poi a un commento sulle recenti parole di Pellegrini: "Penso che ci siamo detti la verità, magari all'inizio in maniera violenta e poi in maniera ragionevole. Io sono l'allenatore, devo allenare e prepara la squadra per la partita. Il medico deve prendersi cura dei giocatori e i giocatori devono giocare. Ognuno ha un lavoro preciso e deve occuparsi di quello che fa. La definizione dei ruoli è importante".