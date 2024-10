Conversazione, su Rai Play ospiti famosi per te. Pardo su Mourinho

TORINO - A chi non piacerebbe parlare con personaggi famosi e amati dal pubblico? “Conversazione”, il nuovo programma di Giovanni Benincasa prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali , permette di farlo. Dal 31 ottobre su RaiPlay alle 15.30 basterà chiamare in diretta il numero 06 37722220, dal lunedì al venerdì, ed essere messi in contatto con personaggi famosi. Pierluigi Pardo, Carlo Conti, Andrea Delogu, Aurelio De Laurentiis, Nino Frassica, Frank Matano, Edoardo Ferrario sono i prossimi ospiti che interagiranno personalmente con il pubblico in un dialogo esclusivo. Le conversazioni saranno moderate da una “voce fuori campo “che inviterà a dire cose interessanti e a tenere alto il livello del dialogo, altrimenti la telefonata sarà bruscamente interrotta. “Conversazione “, prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali, e’ un programma di Giovanni Benincasa, scritto con Francesco Mileto e realizzato con Vittorio Simonelli .

Così Pierluigi Pardo durante la diretta a Conversazione: «A poche ore dal match Roma-Torino penso che il peccato originale sia stato mandare via Mourinho. È vero che la squadra non era sempre brillante, è vero che nel l’atteggiamento nei confronti degli arbitri c’era un’aggressività , però insomma con Mourinho… In più non ho capito l’esonero di De Rossi , se gli fai un contratto per tre anni poi non lo mandi via alla quarta giornata. De Rossi è un grande patrimonio della Roma e del calcio italiano oltre ad essere un ragazzo fantastico. Secondo me il problema è stato interrompere a gennaio il rapporto con Mourinho. Hai sparigliato, sei rimasto nel guado e adesso sei in una situazione oggettivamente complicata. Bisogna aspettare fine stagione e poi prendere una decisione».