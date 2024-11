Dybala raggiunge Higuain e stacca Lautaro: solo due davanti in Serie A

Dybala salva la Roma e sale sul podio dei marcatori argentini più prolifici in Serie A. I giallorossi dimenticano la debacle di Firenze e riescono a risollevarsi contro il Torino. Juric salva la panchina contro la sua ex squadra grazie all'errore di Linetty e alla caparbietà dell'argentino , utilizzato da falso nove per l'assenza di Dovbyk. È proprio la Joya, al 20esimo del primo tempo, a regalare la gioia ai tifosi giallorossi. L'attaccante intuisce il retropassaggio del centrocampista granata, anticipa Milinkovic Savic e da posizione defilata riesce a centrare la porta, a nulla è servito l'intervento di Masina. Un gol importante per la Roma e la Joya che stacca Lautaro e raggiunge Higuain.

Dybala, la Joya Roma sul podio dei marcatori argentini

Non poteva che essere lui ad accendere la luce nel buio di queste settimane in casa Roma. Ha saltatto alcune gare per alcuni problemi fisici, ma è sempre Dybala a poter regalare giocate e dare imprevedibilità alla squadra. Quando manca si sente e quando c'è si vede, eccome se si vede. Con la rete segnata al Torino ha raggiunto quota 125 gol in Serie A (82 realizzati con la maglia della Juventus), un bottino davvero niente male che lo porta al terzo posto della classifica a pari merito con Gonzalo Higuain.

Dagli esordi con il Palermo in Serie A fino alla Roma, nel mezzo tantissimi gol in maglia bianconero dove ha vinto anche tanti trofei. Dybala ha segnato il suo secondo gol in campionato con i giallorossi, primo su azione, e non ha assolutamente nessuna intenzione di fermarsi. L'obiettivo è provare a raggiungere il secondo posto, anche se difficile arrivarci entro la fine della stagione perché Crespo è a quota 153, ma a guidare dall'alto è Gabriel Batistuta con 183.

