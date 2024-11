Soulé flop Roma? Juric spiazza tutti in conferenza stampa!

"Come mentalità dobbiamo andare partita per partita, dimostrare che stiamo diventando un buon gruppo. Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, ma se non si fa risultato a Verona non abbiamo fatto niente. Mi aspetto la stessa attenzione e organizzazione". Sono le parole di Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul prossimo impegno di Serie A, che vedrà i giallorossi scendere in campo al Bentegodi contro la formazione di Paolo Zanetti. Una fida valida per l'11ª giornata di campionato, alla quale Dybala e compagni - l'ex Juve ha raggiunto Higuain nella graduatoria dei marcatori argentini più prolifici della Serie A - si presentano con 13 punti in classifica e un bilancio di 1 pareggio, 2 sconfitte e 2 vittorie: l'ultima all'Olimpico contro il Torino. La prossima uscita stagionale è invece in programma il 7 novembre in Belgio contro l'Union St. Gilloise, nell'incontro valido per la 4ª giornata di Europa League.