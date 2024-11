Dybala riaccende la speranza: Roma, è un nuovo inizio

La luce di Paulo Dybala nell’oscurità dell’Olimpico. Un bagliore che torna a illuminare il cammino della Roma, a dare ossigeno, almeno fino a domenica, a uno Juric inevitabilmente in apnea. In quel gol, tra i più facili della sua carriera, c’è già una prima risposta della Roma suonata post Firenze: la grinta di Pisilli che va in disturbo su Linetty abbinata alla furbizia di Dybala, scaltro a intercettare quel pallone vagante e a centrare la porta con l’aiuto di Masina. Episodico, ma inserito in una partita in totale gestione della Roma, complice un Torino così scarico da risultare più in crisi dei giallorossi. Trascinati da Dybala, tornato a fare da bussola in mezzo a un mare in tempesta, al secondo gol in campionato dopo il rigore realizzato contro l’Udinese. Il primo su azione quest’anno: gli mancava dal 26 febbraio, anche in quell’occasione colpì il Torino, tra le sue vittime preferite con 10 gol totali in carriera. Sta pagando il periodo negativo di tutta la squadra con un momento poco prolifico in termini realizzativi, seppur in linea con quello dello scorso anno, condizionato però da qualche acciacco fisico in più rispetto a oggi.