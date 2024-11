Juric e il 2-1 del Verona: “Gomitata netta, ennesimo episodio ai danni della Roma"

VERONA - "Sembra anche gomitata netta , che poi spacca N’Dicka e rimane a terra cinque minuti per riprendersi. Ennesimo episodio ai danni della Roma . Quello che vorrei direi è che penso che la squadra ha fatto tante cose bene, praticamente regalando dei gol. Quando fai errori così li paghi. Questo però è fallo, poco da dire. Mi spiace per i ragazzi perché oggi hanno fatto una partita pazzesca per intensità, gioco e occasioni. Abbiamo commesso errori sul primo gol, nel secondo c’è fallo e il terzo è un contropiede che ci è scappato alla fine. Perso una partita che la squadra ha giocato a ottimi livelli'". Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, del tecnico della Roma Ivan Juric dopo il clamoroso ko per 3-2 al Bentegodi contro l'Hellas Verona.

Sugli errori di Zalewski ed El Shaarawy

"Come mi spiego gli errori di Zalewski e El Shaarawy? In questo momento, come contro l’Inter, abbiamo commesso errori troppo grossi. Così diventa difficile. Per il resto bene su tantissime cose. Speriamo passi questo momento. I giocatori devono continuare a credere nel gioco e in quello che hanno fatto oggi. Questa rosa è ideale per il mio sistema di gioco? In questo momento non ci penso. Sulle fasce se ritorna El Shaarawy in forma e Saelemaekers siamo a posto. Dietro magari manca qualcosina. In attacco ci sono soluzioni. La rosa ha dentro il sangue questo gioco, lo sente e comincia a divertirsi, di fare partite così di dominio, andare a prenderli e giocare, muovere la palla. Ho visto spunti veramente molto interessanti. In questo momento bisogna mantenere grande lucidità, capire che errori sono veramente gravi e ci condannano. Tante cose però sono fatte bene", ha concluso Juric.