Juric: "Ho sentito i Friedkin, sento la fiducia della società. Poi è chiaro che…"

L'Europa per provare a ritrovare vittoria e sorriso. Periodo decisamente no per la Roma , che non solo ha perso l'ultima sfida contro il Verona , ma in generale viene da 4 sconfitte (tra cui il pesantissimo 5-1 a Firenze) nelle ultime 7 partite tra campionato e coppa. Ivan Juric proverà a ritrovare il successo nella sfida di domani in Europa League : appuntamento alle 18.45 contro l' Union SG . Il tecnico dei giallorossi, affiancato dal portiere Mile Svilar , ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Roma, Juric: "Friedkin? Ci siamo sentiti"

Così Juric a 24 ore dalla sfida eurpoea contro la squadra belga. Si parte dalla situazione legata alla sua permanenza in panchina: "Sento la fiducia della società, poi chiaro che bisogna fare risultati e ci concentriamo su quello. Se ho avuto un contatto diretto con i Friedkin? Con la proprietà ci siamo sentiti, è tutto chiaro". La sfida di Europa League per rilanciarsi dopo l'ultimo periodo: "Domani bisogna vincere e fare una grande partita, anche per il morale. Non mi piace parlare di episodi, ma rivedendo la partita col Verona... è qualcosa di non giusto (riferimento al gol convalidato a Magnani nonostante il colpo a Ndicka, ndr). Domani serve vincere, per la classifica e per il morale".

Come mai la Roma ha questo andamento altalenante? Juric risponde così: "Penso che dopo Firenze abbiam fatto due belle partite. A volte gli episodi determinano i giudizi, ma analizzando tutto, errori dell'arbitro e quanto creato, abbiamo fatto bene. Ora i risultati sono primari e serve raggiungerli, ma credo che i ragazzi devono continuare a credere in quello che fanno, magari mettendoci anche un pizzico di cattiveria agonistica in più. Questa squadra può fare bene tutto, sia nel dominare le gare partendo da dietro che essere aggressivi e andare subito verso la porta". Sul giorno libero concesso: "Era in programma per cui, avendo tutte queste partite, era giusto ricaricare e prepararci al meglio per questa partita".