Hummels, Juric svela la verità. Su Dybala: “Non c’è anche se non è un vero ko…”

Juric sulle condizioni di Dybala

Quali possibili miglioramenti? Juric risponde: "Per me nella partita contro il Torino c'è stata organizzazione e serietà. Abbiamo creato tante occasioni. A Verona meglio di Torino ma abbiamo subito gol dal primo al secondo al terzo ma non abbiamo subito niente. Ho comunque sensazioni positive. In Belgio ad esempio non c'è stata anima, né partecipazione. Non ho visto anima e corsa". Sulle scelte di formazione e sulle condizioni dei suoi: "Dybala non ci sarà perchè ha sentito un fastidio. Pellegrini ancora ci devo pensare. Ndicka ha recuperato e si è riposato. Quello che conta è che in certi momenti non siamo attaccati al risultato. La tattica è molto importante ma se non c'è l'anima non sei competitvo. Quello che mi da fastidio da allenatore è che vedo che il potenziale c'è e si può fare tanto. Ma la mancanza di continuità mi ha dato molto fastidio. Secondo me abbiamo tirato fuori tutto a Firenze. Ho la coscienza pulita e no, non faccio nessun passo indietro. Non è facile perchè a volte vedo la squadra che c'è e altre volte che non c'è. Ma io non faccio nessun passo indietro."