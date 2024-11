Juric esonerato, l'annuncio ufficiale della Roma. Sul nuovo allenatore...

Florent Ghisolfi , direttore sportivo della Roma , ha parlato della decisione di esonerare Juric ai microfoni di Dazn: "Voglio ringraziare Juric, che ha preso il gruppo in una situazione non facile. Ora dobbiamo prenderci un po’ di tempo per fare la decisione migliore per il club. Penso che Juric sia un allenatore che domandi tanto dal punto di vista tecnico e tattico. Ne approfitto per chiedere scusa ai nostri tifosi, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità anche nei confronti del pubblico. Non è il momento di fare analisi tecniche e tattiche, i Friedkin vogliono vincere. Siamo nel pieno di una crisi, ma dobbiamo superarla perché siamo alla Roma . I Friedkin continueranno ad investire, la parola transizione non mi piace, ma dobbiamo essere pronti ad affrontarla. Siamo sicuramente responsabili della situazione attuale. Tutti, me in primis, il club e i giocatori. Dobbiamo uscirne insieme".

Roma, Ghisolfi: "Chiedo scusa a Juric"

Il dirigente giallorosso ha parlato anche in conferenza stampa, ringraziando Juric per il lavoro svolto: "Se mi permettete voglio partire dal ringraziare Ivan Juric. Vogliamo ringraziarlo per quello che ha fatto e per il suo impegno in una situazione non facile. Stiamo pensando al futuro, ma ora dobbiamo recuperare calma e fare delle scelte lucide. Per quanto riguarda i Friedkin questo resta un progetto a lungo termine, i prossimi giorni verranno prese decisioni in questo senso. La scelta dell'allenatore è molto importante, sarà condivisa e strategica e parleremo con la proprietà". Spazio quindi ai possibili problemi societari: "In questo momento dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, stiamo lavorando e la proprietà sta cercando di uscire da questo momento difficile. Le situazioni come queste possono verificarsi, guardate il Napoli lo scorso anno. Noi siamo impegnati su un progetto a lungo termine, ma dobbiamo e vogliamo vincere. La mia posizione non è importante, sono il primo ad assumermi le mie responsabilità. I Friedkin hanno ritenuto che questo fosse il momento di agire e non quando siamo usciti sconfitti a Firenze".

Roma, le critiche dei tifosi: "Ma quale progetto?"

Dopo la notizia dell'esonero di Juric e le parole di Ghisolfi, i tifosi giallorossi si sono scatenati sui social contro la società: "Ancora col progetto. Questi non hanno nemmeno un sostituto pronto, e ancora parliamo di progetti. Ridicoli", o "L'allenatore lo devi portare domani mattina, altro che tempo e calma. Eddaje, su", o ancora "Da queste parole si evince che i Friedkin sapevano benissimo che Juri? sarebbe stato il loro anello sacrificale. Juric continua a farmi sempre più pena". Infine un pensiero su Juric: "Juric CIAO. Mi dispiace per te umanamente ma non mi mancherai per niente. Le scelte che ha fatto sono state di un illogicità incredibile".

