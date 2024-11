Come Mourinho o Dybala: Roma, dopo Juric è pronto il colpo a sorpresa

Roma-Juric: un disastro annunciato

E pensare che neanche qualche giorno fa, precisamente martedì, la proprietà americana aveva ribadito la fiducia, seppur a tempo, al tecnico croato. Era condizionata ai risultati che sono mancati visto il pari in Europa League e la sconfitta di ieri, divenuti fatali. Un disastro annunciato perché sulla squadra non ha mai fatto breccia, discutendo con tutti i senatori e con il punto di non ritorno toccato a Firenze, salvo poi restare in sella alla Roma per la mancanza di alternative e grazie alla vittoria con il Torino. Ora, però, la Roma guarda al quarto allenatore del 2024, mentre in casa Bologna c’è un Italiano soddisfatto. "È arrivata la vittoria, quella è la prima cosa che conta. Abbiamo vinto in un campo difficile, per noi era importante avere continuità e ora andiamo via con tantissimi aspetti positivi - ha spiegato il tecnico rossoblù -. Sono arrivato qui con grande voglia, avevo necessità di conoscere i ragazzi e sin dal primo giorno hanno dato disponibilità. Ora i risultati ci stanno dando ragione, dobbiamo crescere in casa e giocare con maggior personalità". Le parole di Juric, invece, non arriveranno mai perché la Roma non ha esitato a mandarlo via dopo il triplice fischio e ora si aspetta l’ennesima rivoluzione di una stagione che come obiettivo aveva la Champions League.