Ranieri per salvare la Roma: i perché della scelta tra Montella e gli altri

Ranieri, scelta non casuale

Anche i nomi di Roberto Mancini e Massimiliano Allegri scaldavano la piazza, nonostante con il secondo non ci siano stati contatti, mentre con il primo la trattativa era del tutto in salita. E la scelta di Ranieri non è casuale, nell’ottica di reperire un profilo gradito a una piazza in questa fase bollente. Nei giorni scorsi erano poi stati sondati anche Rudi Garcia, Graham Potter, Frank Lampard, Erik ten Hag (recentemente esonerato dal Manchester United). Fin da subito improbabile era risultato essere il ritorno di Daniele De Rossi, ancora sotto contratto e nonostante le sue parole da Coverciano. «Un giorno tornerò perché Trigoria è casa mia», ha detto lunedì. Ma quel giorno non è oggi perché lo strappo con la proprietà dopo l’esonero di settembre non è sanabile, almeno nel breve periodo. Di buono, per la Roma, c’è comunque il fatto di aver messo una pezza a una situazione che stava diventando di complessa gestione: la piazza in protesta, i risultati che non arrivano, la squadra senza allenatore. Non è nemmeno passato inosservato, inoltre, come nessuno dei calciatori giallorossi abbia scritto un pensiero sui propri social per salutare Juric dopo l’esonero. Segno di una scelta che alla squadra non era piaciuta: anche per questo i Friedkin hanno deciso di non sbagliare la prossima. Ranieri è un tecnico esperto, quindi in grado di gestire la situazione, nonché ben voluto e con le indubbie capacità per rimettere in sesto la nave giallorossa.