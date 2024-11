Ranieri è il nuovo allenatore Roma, è fatta: la durata del contratto. E Hummels...

Claudio Ranieri è pronto a diventare il nuovo allenatore della Roma . Il club giallorosso ha raggiunto un accordo con il tecnico, che prenderà il posto dell'esonerato Juric. "Quando questo club chiama, non posso dire di no" , aveva detto in passato, quando già si era trovato in una posizione simile. E ancora una volta ha mantenuto la promessa. Dopo l'incontro con i Friedkin a Londra, il tecnico 73enne ha messo nero su bianco ed è ora pronto a questa ennesima avventura, per cercare di risollevare la squadra in classifica.

Roma, scelto Ranieri: la durata del contratto

Si Claudio sarà un vero e proprio traghettatore per provare prima di tutto a dare una scossa all'ambiente e alla squadra, che al momento si trova in lotta per non retrocedere. Ovviamente un obiettivo che non corrisponde alle ambizioni della società e neanche al volere dei tifosi. Ranieri sarà sulla panchina della Roma fino a giugno del 2025 ed è pronto già a mettersi al lavoro per evitare di perdere ulteriore tempo. Per lui sarà la terza volta in giallorosso dopo il biennio dal 2009 al 2011 e il ritorno nel 2019 per pochi mesi, sfiorando la qualificazione in Champions League.

Hummels, il post ironico sui social

Intanto sui social sta rimbalzando un post di Hummels che lo ritrae a controllare il telefono facendo una smorfia, con tanto di didascalia "me nelle ultime 72 ore". Il difensore tedesco non è stato proprio preso in considerazione da Juric, tranne nel finale della disastrosa partita persa contro la Fiorentina. E ora con Ranieri spera che le cose possano cambiare.