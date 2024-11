"Calcia come Maradona e...": la frase di Ranieri su Soulé infiamma i tifosi Roma

"Quando hai campioni come Soulé, che calcia come Maradona o Zico, devi soltanto applaudire. Questo è il bello per chi viene allo stadio e paga il biglietto". Per riascoltare queste parole c'è da riavvolgere il nastro di qualche mese: Frosinone-Cagliari con Ranieri sulla panchina dei sardi. Il risultato finale è stato quello di 3-1 per i ciociari e, tra i marcatori, anche l'ex Juve con un bellissimo calcio di punizione: "Era difficilissima perché era molto vicino all'area di rigore, scavalcare la barriera è complicato". A distanza di mesi, il tecnico di Testaccio, si ritrova l'argentino dalla sua parte.