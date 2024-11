Ranieri e caso Dybala: “Faccio come mi pare, l’ho messo subito in chiaro”

ROMA - Inizia ufficialmente la terza avventura sulla panchina della Roma per Claudio Ranieri. Chiamato dalla società per provare a rimettere sui binari una stagione complicata, il tecnico di Testaccio ha parlato nella sua prima conferenza stampa di questo terzo mandato ed è stata un vero e proprio show. Ranieri ci ha tenuto subito a precisare: "Avevo smesso di allenare, ho avuto più richieste in questi mesi che quando ho vinto il campionato col Leicester. Ho sempre detto no. Ho detto solo in due casi posso tornare ad allenare, o per la Roma o per il Cagliari nel caso qualcosa fosse andato male. Ma io ero convinto di andarmene per i fatti miei, però il fato ha voluto che tornassi a casa. Ho iniziato nella Roma da giocatore e finirò come dirigente". Non ha peli sulla lingua e sul rapporto con i Friedkin chiarisce: "Mi ha lasciato a bocca aperta per le cose che ha detto, per il bene che vuole a questa città, a questo club. Lui dice 'io non posso girare il mondo e vedere Roma caput mundi e la squadra non va. Ho speso tanti soldi e non sono riuscito a fare quello che ho intenzione di fare'. E per questo mi ha preso, per cui ora tocca a me. Con la mia esperienza, il mio modo di fare le cose e mi auguro di riuscire nel mandato che mi ha messo lì davanti. Quando lui mi ha detto queste parole non ho potuto dire che sì, per cui lo ringrazio perché mi ha riportato alla casa madre. I tifosi sanno che se dico A farò di tutto per avere A e non tergiversare".