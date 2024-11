Roma, novità Dybala e Hummels: cosa filtra verso il Napoli

Si avvicina il terzo esordio di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma , con i giallorossi che saranno impegnati al Diego Armando Maradona di Napoli contro la capolista di questa Serie A . Una partita fondamentale per uscire dalla crisi e che l'allenatore dovrà affrontare con delle problematiche dal punto di vista fisico per alcuni dei suoi calciatori più importanti come Paulo Dybala e Mats Hummels .

Roma, Dybala ancora a parte verso il Napoli

Brutte notizie per Claudio Ranieri dall'allenamento odierno della Roma a Trigoria. Paulo Dybala ha infatti lavorato ancora a parte per un fastidio muscolare con cui sta convivendo già da diverse settimane. Sempre più in dubbio quindi la sua presenza tra i convocati per la sfida contro il Napoli, in programma domenica 24 ottobre alle 20:45. Dybala aveva già saltato l'ultima partita di Serie A contro il Bologna, decisiva per l'esonero di Ivan Juric.

Napoli-Roma, Ranieri ritrova Hummels

Le buone notizie per Claudio Ranieri arrivano invece da Mats Hummels, col difensore tedesco che ha smaltito la febbre che l'ha fermato nei giorni scorsi. L'ex Borussia Dortmund sarà quindi regolarmente a disposizione e si candida per una maglia da titolare nella linea a tre dell'allenatore. Passi in avanti anche per Alexis Saelemaekers, ai box dallo scorso 15 settembre a causa della frattura del malleolo mediale. Il belga è tornato ad allenarsi a parte, ma avrà bisogno ancora di tempo per poter tornare in campo. Regolarmente a disposizione infine Lorenzo Pellegrini.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!