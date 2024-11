Ranieri come Allegri, la citazione e la profezia su Conte: “Il calcio è semplice”

ROMA - E' pronta ad iniziare sul campo la terza avvenutura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Per il tecnico romano subito una sfida delicata al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. In casa giallorossa tengono banco le condizioni due giocatori su tutti e Ranieri risponde così: "Dybala l'ho visto oggi per i primi 20', parlerò con lui e i fisioterapisti. Non so come è abituato prima di poter essere disponibile. Dobbiamo aiutarlo, se ha un fastidio va risolto. Se poi non è niente bisogna scandagliare al meglio per capire perché ha dolore. Lui è sempre propositivo, ma io non voglio rischiare. Preferisco perdere un giocatore per una partita e non per un mese. Abbiamo tre partite in sequenza, parlerò con lui per capire cosa ci può dare. Hummles si era allenato con me, è stato male, oggi ha fatto tutto l'allenamento e mi lascia sereno di poter scegliere".