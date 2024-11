Ranieri: “Non dobbiamo piangerci addosso. Dybala? L'ho rischiato perché..."

NAPOLI - Comincia con una sconfitta l'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma sconfitta 1-0 a Napoli . Le parole dell'allenatore giallorosso che guarda il lato positivo: "Se andiamo indietro noi vediamo che abbiamo dei problemi e giocavamo contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Analizzando questo dico che sono contento della prestazione dei miei. Abbiamo fatto un errore e poi ne abbiamo fatti altri. Però la voglia e la determinazione di riprendere una buona via in questo campionato c’è stata. Dobbiamo continuare così, c’è tanto da lavorare ma sono contento”.

Sul piano partita

“Avevamo l’obiettivo di riuscire a tenere di più palla, tanto che nel secondo tempo abbiamo avuto più palla noi che loro. Non hanno più avuto quelle occasioni che magari per non far bene le diagonali avevano avuto nel primo tempo. Abbiamo visto che Lukaku stava solo in mezzo alla difesa, mentre invece in precedenza Kvara l’aveva colpita di testa e messa fuori”.

Situazione Dybala

“L’ho rischiato nel finale, lui ha un cilindro dove può tirare fuori la giocata. Non sentiva niente da ieri, sta bene, vediamo a Londra col Tottenham”.

Su Cristante e Pellegrini

“Devono avere la personalità giusta e aiutare se stessi e gli altri. Ho trovato una squadra un po’ chiusa, ho provato a ridargli serenità. Nel secondo tempo abbiamo fatto girare più palla. Il Napoli non ha avuto grandissime occasioni, noi il palo di Dovbyk e la girata di Baldanzi…dai, so che devo lavorare, loro anche, non dobbiamo piangerci addosso e saper reagire”.