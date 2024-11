Crisi Roma, Hermoso: "La colpa è solo nostra, Ranieri deve dare la svolta"

Hermoso si è quindi espresso sulle prime settimane di lavoro con Claudio Ranieri : "Adesso quello che faremo con lui sarà dare una svolta ad una situazione che è complessa. Tocca a noi rimettere le cose a posto per tornare a vincere insieme a tutta la gente che segue e appoggia la Roma , che davvero la sento nel cuore. Abbiamo tanti giocatori giovani per i quali magari tutta questa pressione può essere un po’ troppo, ma ci sono anche calciatori di livello internazionale che sapranno aiutarli. Siamo convinti di poter cambiare questa situazione”. Infine sulle sue condizioni fisiche: “Mi piacerebbe rientrare il prima possibile, i medici vogliono farmi arrivare al massimo livello possibile. Sono fermo da quasi 5 settimane, sicuramente se non dovessi rientrare questa settimana sarà la prossima”.

Roma, Pisilli: "Il campionato è ancora lungo..."

Anche Niccolò Pisilli ha parlato della situazione della Roma in occasione del premio Beppe Viola: "Il campionato è ancora lungo e penso che dobbiamo crederci fino alla fine. Ieri l'atteggiamento è stato la cosa migliore, abbiamo lottato fino alla fine. Rinnovo? Non mi preoccupo minimamente, non c'è nessun problema con la società. Sono concentrato solo sul campo".

Roma, Saelemaekers torna a disposizione

Le buene notizie per la Roma arrivano però dal'allenamento odierno, con la ripresa immediata della preparazione dopo la sconfitta di Napoli. A scendere in campo stamattina a Trigoria sono stati i calciatori non impiegati al Maradona e quelli che hanno accumulato meno minutaggio nel secondo tempo, come Abdulhamid, Dahl e Dybala. Lavoro con il gruppo anche per Alexis Saelemaekers, che si avvicina al rientro tra i convocati. Da valutare invece Mario Hermoso in vista del match di giovedì contro il Tottenham.

