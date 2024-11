Dybala, il futuro è scritto: lo rivela Oriana Sabatini, "Ma non voglio problemi"

ROMA - Il futuro di Paulo Dybala tiene sempre banco in casa Roma, l'argentino non sta avendo continuità in questa stagione e la sua gestione ad intermittenza alimena sempre i rumors di mercato. Ad alimentre questi rumors che la moglie dell'ex Juventus. Opsite al podcast argentino "Olga" Oriana Sabatini, sull'ipotetico ritorno di Dybala in Argentina ma con i colori del Boca Juniors, ha commentato: "Anche se non saprei come fare con mio padre che tifa River Plate. L'idea nasce da Paredes: ha detto che sarebbero tornati a giocare in Argentina insieme e vorrei tanto tornarci anche io. Se il suo amico vuole che vada al Boca, lui seguirà l'amico. So che vorrebbero farlo".