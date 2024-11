Il curioso caso dello psicologo Roma: via dal club dopo soli 20 giorni

Brutte notizie per la Roma. La breve esperienza di Tim Coates come psicologo del club giallorosso si è conclusa. Arrivato all'inizio di novembre su indicazione dell'Head of Performance Mark Sertori, il medico è stato visto per la prima volta al fianco della squadra il 10 novembre, quando ha assistito dalla panchina giallorossa alla sconfitta per 3-2 contro il Bologna. Tuttavia, dopo un periodo di prova, la società ha deciso di non formalizzare il contratto fino al 2026 che era stato predisposto.