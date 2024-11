Filosofia Ranieri: "Roma, i tifosi amano questo. Dybala? Non me la sentivo"

Claudio Ranieri ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pari della Roma in casa del Tottenham , arrivato grazie alle firme di Ndicka e Hummels . Il tecnico giallorosso ha dichiarato: “I ragazzi hanno fatto veramente una grande partita. Non ero contento dopo Napoli , avevamo difeso ma a me non piace. Non era questo il messaggio che volevo dare alla squadra e ai tifosi. Oggi invece sono stato ben chiaro. Ho detto che non volevo una squadra che si rinchiudeva. Se fanno un’azione loro, dobbiamo farla anche noi. Credo che i tifosi di ogni squadra amano di più una squadra che tenta di vincere. Poi ci puoi riuscire o meno. Sono stato molto chiaro con ognuno di loro. Il risultato è importante ma fino ad un certo punto. Io voglio fra vedere ai tifosi che i giocatori ci sono”.

Le parole di Ranieri

"Campione immenso, non è ancora al 100%, è arrivato un decimo in ritardo. Non si arrende e la squadra ha bisogno di lui. È esemplare. Il fallo? Solo con il Var si poteva vedere che era da rigore. Ha dato tranquillità, sicurezza, è andato a pressare alto. I tifosi saranno super contenti di aver trovato il campione che hanno ammirato in Germania. Può fare non bene ma benissimo. La sostituzione di Dybala? Scelta tecnica, per me aveva dato tutto e non volevo rischiare. Non aveva problemi". Infine Ranieri ha concluso così: "Se ho preso la decisione giusta? Vediamo come finisce il campionato (grandi risate). Seriamente io volevo girare il mondo ma seriamente e invece… Ho visto un grande Tottenham, abbiamo lasciato qualche contropiede ma, santo Dio, se non li lasciamo a loro. Ma lasciatemi dire che ho visto anche una grande Roma".