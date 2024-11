Roma, la rimonta passa da Hummels. Dal 1' anche con l’Atalanta. E Dybala...

ROMA - Una rondine non fa primavera. Lo sa Claudio Ranieri e lo ha detto pubblicamente dopo il pareggio di Londra con il Tottenham eppure, sempre citando il tecnico giallorosso, “il malato sta reagendo”. Il 2-2 di giovedì, infatti, si porta dietro tanta stanchezza, ma anche delle buone risposte da parte di un gruppo che nelle prime tredici di campionato ha collezionato altrettanti punti, restando più vicina alla zona retrocessione (dista appena tre lunghezze) che a quella Champions (-15). La speranza di tutti a Trigoria, però, è che la rincorsa sia cominciata dal pari con il Tottenham , dove sono arrivate risposte convincenti sul piano del gioco e dell’atteggiamento. E Ranieri, da quando è arrivato, ha lavorato tanto soprattutto su quest’ultimo aspetto, nonostante non siano mancate scelte tecniche forti. L’esclusione di giovedì di due senatori come Lorenzo Pellegrini (anche capitano della squadra) e Bryan Cristante non è passata inosservata, così come l’esordio di Hummels dal primo minuto e il ritorno di Leandro Paredes. Decisioni che hanno premiato il coraggio di un tecnico, ora chiamato a bissare lunedì contro l’Atalanta almeno la prestazione vista con il Tottenham.

Verso l'Atalanta

L’avversario sarà ugualmente difficile e chiuderà questo primo mini ciclo infernale cominciato domenica con il Napoli e proseguito in Europa League a Londra. Ieri intanto la squadra è tornata tardissimo dalla trasferta inglese e per questo ha dormito direttamente a Trigoria per poi svolgere lavoro di scarico, mentre oggi e domani avrà due giorni di allenamenti pieni per preparare la sfida contro i bergamaschi. L’intenzione è quella di confermare il blocco di centrali con Mancini, Hummels e Ndicka, con l’obiettivo di recuperare quanto prima la miglior versione del difensore tedesco. Anche con gli Spurs, nonostante l’errore dopo pochi minuti che ha causato il calcio di rigore, Ranieri lo ha tenuto in campo in una partita tutt’altro che perfetta, ma che lo ha premiato con il gol del 2-2 finale. «Finalmente qualcosa nella giusta direzione», ha commentato ieri con un post su Instagram. E l’augurio di tutti dentro Trigoria è che l’ex Borussia possa ripartire proprio da quella rete per guidare la Roma verso la rimonta. È probabile poi che anche lunedì Cristante e Pellegrini comincino dalla panchina, mentre Dybala dovrebbe tornare dal primo minuto. A Londra ne ha giocati solo 45, ma faceva parte del piano di gestione dell’argentino, non ancora al meglio. Il primo tempo, però, è stato incoraggiante e con l’Atalanta servirà anche la sua qualità.

