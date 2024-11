Ranieri innamorato di Dybala: “Ha fatto cose meravigliose. E Soulé…”

"Roma non è stata fatta in una notte, dateci tempo". Così Claudio Ranieri , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida interna contro l'Atalanta di Gasperini in programma il 2 dicembre alle ore 20.45. La Roma si presenta all'appuntamento con 13 punti in classifica e un bilancio di 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Sotto la guida del nuovo tecnico, i giallorossi hanno rimediato un ko con il Napoli al Maradona e raccolto 1 punto nella trasferta di Europa League contro il Tottenham . Il tecnico è stato chiamato nella Capitale per risollevare dunque le sorti di una stagione complicata, che i Friedkin hanno pensato di affrontare staccando la spina alla gestione De Rossi prima e a quella Juric poi. Dopo l'incontro con la Dea, il calendario ha in serbo le sfide contro il Lecce e il match interno contro il Braga.

Ranieri: "Atalanta modello a cui ispirarsi"

"Ora sembra che tutti dobbiamo copiare l'Atalanta, che è un modello di vertice a cui ispirarsi. Hanno saputo creare questo modello dalla base, Gasperini andò male nelle prime partite e successivamente è sbocciato. Gasperini ha avuto un gran merito di tutto questo, bisogna levarsi il cappello e fare i complimenti a tutta la società. Stanno tutti remando in un'unica direzione. Se c'è già una base per costruire questo progetto? Abbiamo giocatori importanti che stiamo cercando di riportare alla loro bellezza. Poi sarà l'allenatore a decidere chi tenere. Noi faremo tutto il possibile per cercare di accontentarlo. Roma non è stata costruita in una notte, quindi dateci più tempo. Io e Gasperini avremmo meritato di vincere di più in carriera? Io parlo di Gasperini e dico di sì. Io sono super contento della mia carriera. Siamo diversi? Io sembro un gentiluomo, ma non mi vedete nello spogliatoio. Ormai ci sono tanti figli di Gasperini per quanto riguarda il suo gioco, io invece cerco di fare il meglio con i giocatori che ho. Non ho un sistema definito, io cerco di mettere i giocatori nel posto migliore. Mi sento un allenatore che riesce a tirare fuori il meglio dai giocatori. Quando sono stato mandato via chi è subentrato al mio posto non ha fatto meglio di me". Ranieri ha poi fatto il punto sulle condizioni di Pellegrini e degli ex bianconeri Dybala e Soulé.