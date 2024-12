Ranieri: "Complimenti all'Atalanta ma anche alla Roma. Mancini e Dovbyk..."

ROMA - Secondo ko consecutivo per la Roma di Claudio Ranieri sconfitta in casa dall'Atalanta 2-0 . Le parole dell'allenatore giallorosso nel post-partita: "Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, giocavamo contro una squadra che gioca a meraviglia, siamo riusciti a ingabbiarla, a non fargli fare quello che di solito fanno e abbiamo saputo rispondere colpo su colpo. Certo che poi quando magari ti mancano le forze e loro possono fare dei cambi dove già capiscono tutto e sanno già tutto. Io non avevo un centrocampista di forza e di corsa come potrebbe essere Pisilli, per cui i loro cambi sono stati mantenendo la velocità, la struttura della loro squadra e noi abbiamo perso per due autogol e questo è il dispiacere - aggiunge - Però io ho fatto i complimenti alla squadra, peccato perché avevamo avuto anche la palla del pareggio con Dovbyk e Mancini: sono episodi, che se insisti e sei determinato riesci a portarli dalla propria partecontinuando così noi faremo bene, non dobbiamo arrenderci, dobbiamo sapere dove stiamo andando. Io sono super contento di quello che stanno facendo i ragazzi perché non è facile entrare, subentrare come terzo allenatore, gli devi stravolgere un po' determinate cose, allenamenti, modo di giocare, di pensare e questi ragazzi mi stanno seguendo e questa è la più grossa soddisfazione. Ho detto loro appunto la cosa bella è stato l'applauso finale del pubblico e questo è un ringraziamento perché abbiamo perso e siamo tutti amareggiati, però il pubblico ha capito che questa squadra sta lì lottando perché vogliamo riconquistare i nostri tifosi".

Sugli infortuni di Hummels e Cristante

"Subito non si può dire, hanno sentito un pochettino di fastidi alla schiena e poi anche ai muscoli, per cui vediamo domani mattina come stanno. Peccato che magari se mi avessero avvertito prima che Hummels poteva uscire non avrei fatto magari determinati cambi, avrei subito fatto un'altra, però queste sono cose che poi soltanto parlando puoi dire, insomma, puoi fare".

Su Dybala e Dobvik

"Tutto quello che succede a Trigoria voi non lo sapete, cioè Dybala ancora non mi ha fatto un allenamento completo, oggi ha fatto una prestazione, per me, che lo so che non si sta allenando come dovrebbe e come vorrebbe, ha fatto una prestazione eccellente, Dobvik lo stesso, è andato in nazionale, non si è mai allenato perché aveva problemi al ginocchio, non ha giocato, è tornato, ieri mi ha detto non so se ce la faccio domani, ho detto no, sei troppo importante, tu ci devi stare domani cioè la gente questo non lo sa, si allena poco, ha l'influenza, tutto, per cui quello che mi ha dato è stato grandioso perché ha allungato la squadra, ha lottato per cui è logico che loro ormai sono, è una macchina meravigliosa, un orologio che funziona, tu togli qualcosa e l'orologio continua a funzionare, a spingere, a spingere, a spingere, noi ci stiamo attrezzando"