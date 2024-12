“Soulé è il futuro”: Ranieri lo elogia ma spiega il perché del periodo no

Ranieri: "L'allenatore non è una macchina..."

"Io mi sto impegnando cinquanta e cinquanta. Ho giocatori meravigliosi che mi fanno pensare anche al futuro. Con la proprietà stiamo pensando a tutto, sia ad oggi che al mercato. L'allenatore? L'abbiamo spolverata come cosa. Ci stiamo pensando. Non posso negarlo, senza però pensare al chi e al come. Ogni allenatore ha il suo modo di impostare la partita. L'allenatore non è una macchina che metti benzina e va. Io ho usufruito della loro preparazione e ho messo quello che più mi si addice. Il merito è della squadra. I giocatori sono delle spugne, e sono così bravi che basta poco per capire quello che devono fare. Io tiro le somme questa sera. Domani parlo con i ragazzi e poi deciderò. Ci sono giocatori che ancora non hanno i novanta minuti e valutare se metterli all'inizio. o farli subentrare. Un profilo per il prossimo anno? Stiamo cercando uno bravo. E basta. Poi cerchiamo di non sbagliarlo. Chi può sostituire Angelino? C'è Saelemakers, Zalewski, El Shaarawy. Ne ho a disposizione. Non mi sto creando il problema. Posso giocare a quattro. Credo che ormai non c'è più il fattore campo che sposta le sorti. Il pubblico della Roma è presente, spinge molto la squadra. Mi aspetto un Braga con un'influenza europea che gioca anche in verticale e che ha buoni giocatori. Mi aspetto una gran bella partita con due squadre che vogliono vincere".