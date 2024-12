Ranieri: "Roma, non era possibile. Dalla campagna all'autostrada..."© .

"La prestazione è stata positiva anche se in alcune circostanze abbiamo portato troppo palla. I ragazzi hanno spinto come piace a me, hanno ricercato la vittoria e hanno provato a far divertire il pubblico, che si diverte quando vede tante occasioni da gol". Lo ha detto a Sky l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri dopo la vittoria per 3-0 sul Braga in Europa League . Tra le note positive c'è il ritorno al gol di Lorenzo Pellegrini : "Sono contento per lui, anche durante gli allenamenti sta trovando la porta".

Il commento di Ranieri dopo Roma-Braga

Rete anche per Saud Abdulhamid: "In allenamento è una freccia, mi sembrava un peccato non provarlo. Sta reagendo bene, ed è buono per la Roma", ha aggiunto il tecnico, che ha speso belle parole anche per Manu Kone: "E' un giocatore forte e si capiva anche guardandolo da fuori. I suoi margini di miglioramento? Deve capire quando giocare a due tocchi e quando portare palla. Piano piano ci arriveremo". Sul lavoro fatto nello spogliatoio: "Io parlo con i ragazzi, ho chiesto loro di aiutarmi e di dare sempre tutto. Il dialogo è importante e bisogna ricreare l'autostima. Piano, piano ci stiamo riuscendo. Siamo all'inizio della storia con me, ma abbiamo tanta strada da fare per migliorare", ha spiegato Ranieri.

Ranieri in conferenza stampa

Poi, in conferenza stampa, il tecnico della Roma ha dichiarato: "Obiettivi? Vediamo il mese di dicembre cosa ci riserva. Io non sono contento dopo due partite. Tanto da migliorare e da lavorare. Il Braga ci ha creato dei problemi. Anche in 10 contro 11. Dobbiamo migliorare e non sono contento per ora. Sarò curioso di vedere come lo passiamo questo mese. Abbiamo iniziato discretamente bene. Abbiamo tracciato un piccolo viottolo di campagna. Da qui all'autostrada ce ne vuole".