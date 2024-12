Diretta Como-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Roma è ospite del Como dove è di scena alle ore 18 nel match valido per la 16esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla larga vittoria di Europa League contro il Braga per 3-0 che ha dato seguito al poker calato al Lecce in campionato. In classifica, la squadra di Ranieri è dodicesima a quota 16 punti. Il Como viene da due pareggi consecutivi contro Monza e Venezia e resta invischiato nella lotta per non retrocedere: in classifica la formazione di Fabregas è quartultima a 12 punti.