Roma, clima bollente: contestazione nonostante Ranieri e calendario di ferro

Ranieri dopo la sconfitta contro il Como

Il tecnico dei capitolini, al termine del match, commenta così il ko contro il Como: "Loro hanno avuto più voglia di vincere, abbiamo sbagliato al momento della punizione, non possiamo fare un errore del genere. Loro hanno fatto di tutto per vincere, noi non siamo stati bravi a creargli quei problemi come accaduto nel primo tempo. Stanchezza? Probabile, ma a me non piace accampare le scuse". Sulle condizioni di Dovbyk, partito dalla panchina, Ranieri rivela: "Ancora non sta al 100%, siccome avevamo messo tante palle nel primo tempo in area ho pensato di mettere lui per chiudere le azioni, ma non siamo riusciti a ripercorrere il cammino del primo tempo. Mercato? Sono soddisfatto di come stanno lavorando i ragazzi, se ci sarà l’opportunità di migliorare la rosa non mi tirerò di certo indietro. A Napoli la squadra mi è piaciuta fino a un certo punto, col Tottenham la squadra aveva risposto bene. Qui la partita era aperta, mi aspettavo qualcosina di più nel primo tempo. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni. Problema d’atteggiamento? Mi sembra prematuro, è una prova che non fa un atteggiamento, dobbiamo reagire, ora arriva la Coppa Italia e dobbiamo passare il turno".