Ranieri e il caso Dybala: "Voglio gente felice. Se ha altre priorità..."

ROMA - "Il contatto tra il Galatasaray e l’entourage di Dybala? Non lo so. Ognuno fa il suo gioco, ognuno fa il suo lavoro. Mi fa piacere averlo, mi fa piacere metterlo in campo quando sta bene, però se ha altre priorità bisogna anche essere d’accordo in due. Se il ragazzo non vuole restare e c’è una possibilità, io voglio soltanto giocatori che siano contenti di stare qua. Non ho percepito da parte sua una volontà di andare via". Così, alla vigilia del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, si è espresso in conferenza stampa il tecnico della Roma Claudio Ranieri sul futuro del fantasista argentino ex Palermo e Juventus.