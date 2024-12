Dybala, la Roma apre all’addio: “Se arriva qualche proposta...”

Ghisolfi: "Dybala, il suo amore per la Roma è noto"

Queste le parole di Ghisolfi: "Sul mercato ho già detto che vogliamo migliorare la squadra in due o tre posizion. Non vogliamo fare qualcosa solamente per fare. Dobbiamo essere certi che il giocatore che verrà migliorerà la squadra. Dybala sul mercato? No, sul mercato ho già detto che vogliamo migliorare la squadra in due o tre posizioni ma come ha detto Ranieri non vogliamo fare qualcosa tanto per fare. Dobbiamo essere certi che il giocatore che viene migliora la squadra. Per Paulo è l'inizio del mercato, ci sono dei rumors, conosciamo la sua importanza. Se qualcosa arriva ascolteremo, però per il momento non ci sono stati contatti con altri club. Il prossimo allenatore? Non faremo un annuncio per Capodanno (ride ndr), ma non vogliamo aspettare sei mesi. Vogliamo anticipare, prendendoci però il tempo per fare una buona scelta. Guardiamo tutti, italiani e non italiani. La conoscenza del calcio italiano sarà un fattore importante per la scelta", ha concluso Ghisolfi.