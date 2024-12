La Roma torna a sorridere, doppietta di Dovbyk e poker alla Sampdoria

Il racconto della partita

Partono forte di padroni di casa, che dopo aver provato a sbloccare le marcature con il tiro in area di Baldanzi, trova il vantaggio al 9' minuto grazie a Dovbyk che servito da Saelemaekers supera Vismara sottorete. L'attaccante ucraino risponde presente anche 10 minuti più tardi, firmando il raddoppio. I giallorossi però non rallentano, e si portano sopra di 3 gol in seguito alla bella azione individuale dell'ex centrocampista dell'Empoli, bravo a ritagliarsi lo spazio per il tiro dal limite. Alla mezz'ora, gli ospiti di propongono in avanti, ma la formazione di Ranieri difende il risultato fino al triplice fischio. Nella ripresa, la formazione di Semplici rientra in partita con l'incursione vincente di Yepes. Non si fa attendere la reazione della Roma, che colpisce dapprima la traversa con Soulé, e spreca l'occasione di calare il poker con l'uno contro uno fallito da Dovbyk contro Vismara. A chiudere i conti ci pensa allora Shomurodov con un colpo di testa vincente su assist di Tasende. Nel recupero, Celik tentato un ultimo blitz in area, ma la palla si spegne sul fondo. Al triplice fischio esulta l'Olimpico.

Coppa Italia: le squadre già qualificate

È dunque quasi completo il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Oltre la Roma, ad avere conquistato la qualificazione sono Bologna (4-0 sul Monza), Milan (6-1 sul Sassuolo), Empoli (4-3, rig. sulla Fiorentina), Lazio (3-1 sul Napoli), Juventus (4-0 sul Cagliari) e Atalanta ( 6-1 sul Cesena). L'ultima sfida in programma valida per gli ottavi di finale è quella fra Inter e Udinese, attese alle ore 21 di giovedì 19 a San Siro: la vincitrice affronterà i biancocelesti di Baroni..