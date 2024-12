Ranieri: “Roma, i cavalli si vedono all’arrivo”. Su Dybala e Dovbyk...

"Noi sitamo attraversando un brutto periodo, altrimenti non mi avrebbero chiamato. Dovevamo rispondere dopo il Como". così Claudio Ranieri commenta il successo contro la Sampdoria , che è valsa la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. All’Olimpico, la Roma si è imposta con il finale di 4-1, un risultato firmato Dovbyk (9', 19'), Baldanzi (24') e Shomurodov (79') e che consente di raggiungere il Milan all’appuntamento in programma il 5 febbraio a San Siro. I giallorossi tornano dunque a sorridere dopo l’inconsolabile sconfitta di Como. L’agenda di Ranieri ha ora in programma la sfida interna con il Parma, e a seguire la trasferta di Milano contro la formazione di Fonseca quale ultimo appuntamento del 2024.

Ranieri: "Como incidente di percorso"

"I ragazzi sono statai determinati e con voglia di lottare su ogni palla - ha dichiarato ai microfoni Mediaset - . Loro hanno grande qualità ma non basta. Ci vuole determinazione e grinta. Ma anche senso di appartenenza e cattiveria agonistica. È quello su cui invece il Como ci ha battuti. Lì è dove abbiamo corso di più che in ogni altra partita. E invece abbiamo fatto una pessima figura. Dovbyk? Mi auguro che stia sbocciando. Poverino, non riesce ad allenarsi come vorrebbe a causa di problemi fisici. Lui è una struttura importante e ha bisogno di allenamento. Poi è vero che i gol aiutano l'autostima e ad allenarti meglio. Il prossimo allenatore? Noi rispondiamo perché i media devono chiedere e creare atmosfera e interesse. Più se ne parla e meglio è. E noi allora rispondiamo. Ma rimaniamo concentrati sul campionato. Se la Roma non si ripreende non puoi rompere le scatole ai top manager. Dobbiamo pensare a fare bene adesso. Roma però non è una piazza per tutti.