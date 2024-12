Dybala via dalla Roma, Ranieri non commenta: “Penso al campo”

ROMA - Dopo la sconfitta sul campo della neo-promossa Como la Roma è chiamata a rispondere in campionato. I giallorossi, reduci dalla bella vittoria in Coppa Italia per 4-1 contro la Sampdoria, ospitano domenica (ore 12:30) il Parma e queste sono le parole di Claudio Ranieri nella conferenza stampa delle vigilia: “Intanto affrontiamola con la determinazione che ci ha contraddistinto da quando sono arrivato io, tranne per un tempo. Non voglio rivedere quel secondo tempo di Como, che mi ha scioccato onestamente, sono sincero, non riesco a nascondere la delusione. Il Parma ha degli ottimi giocatori in attacco, chiunque giochi è bravo. E’ una delle squadre che ha perso meno palla nella propria metà campo perchè proprio non ci gioca, vanno subito in avanti. Dovremo essere preparati su prime e seconde palle”

L'importanza di Paredes e Hummels

"Sono due monumenti per me per qualità tecniche e leadership. Naturalmente uno capisce quanto uno è leader quando ce l'ha a disposizione. La leader nasce, non è perchè ti ci alzi la mattina. Io cerco il massimo da tutti. Voglio il massimo della loro preparazione. Non posso fare altro se non ce l'hai, non ce l 'hai. Per cui noi guardiamo tutto. Nel mercato invernale è difficile trovare tutte le caratteristiche che vorremmo in un calciatore. Noi cerchiamo quei ragazzi che ci possono dare una mano e possono essere il futuro della Roma. No cercheremo di fare il meglio per la Roma e per avvicinarla ai grandi livelli".

Rinforzi in difesa?

"Non li ho contati. Celik può fare bene il braccetto, anche se non mi piace questo termine. Vediamo comunque. Se c'è qualcosa per migliorare, miglioreremo. Io non voglio prendere in giro nessuno. Dal momento che non abbiamo un nuovo allenatore cercheremo di prendere giocatori buoni per adesso e per il futuro".

Ruolo da dirigente l'anno prossimo?

"Non ci abbiamo ancora pensato. Io cerco sei fare il mio meglio per far venire a Roma l'allenatore. Io darò sempre tutto me stesso. Lo sapete lo faccio perchè sono tifoso. Qualsiasi cosa mi chiede la società cerco di portarla e fare il meglio possibile".

Situazione Dybala

"Io penso al 90% al campo. Ora penso al Parma perchè è una squadra molto difficile e sarà una partita piena di gol. Dobbiamo fare una grande partita".

Scelta di Balzaretti

“Con Balzaretti ci parlavo spesso, lo conosco da una vita, per cui quando prendiamo qualcuno è perchè ne abbiamo parlato insieme. L’ho fatto incontrare con Ghisolfi, si sono parlati, si sono capiti e sono molto contento perchè è una persona seria e molto preparata”