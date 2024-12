Ranieri alla Mourinho per spiegare Dybala: "Roma, nessun perché o come"

"Questa la Roma migliore? Sicuramente c'è da migliorare. Dovevamo cancellare il secondo tempo di Como e ci siamo riusciti". Così Claudio Ranieri , intervenuto al termine della sfida dell'Olimpico contro il Parma, che ha visto la Roma imporsi per 5-0 . Una manita recante la doppia firma dell'ex Juve Dybala (8' rig., 51') e dell'altro ex bianconero Paredes (74', rig.), in aggiunta a quelle di Saelemaekers (13') e Dovbyk (83'). Il successo sulla formazione di Fabio Pecchia consente ai giallorossi di portarsi così a quota 19 punti. Il calendario ha ora in programma la trasferta di San Siro contro il Milan e a seguire il derby con la Lazio di Baroni : gare rispettivamente in programma il 29 dicembre e 5 gennaio.

Ranieri: "Dybala? La penso come Mou"

" I ragazzi ci hanno regalato un buon natale. Fuori casa non vinciamo da 8 mesi, c'è una Roma dentro casa e una fuori - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . I Dobbiamo perciò svegliarci e fare bene anche in trasferta. Non ho fatto cambi perché ci sono titolari e riserve. Oggi in campo è rimasto chi stava interpretando bene la partuta, non ho voluto fare stravolgimenti. Nessun perché o come. Ho fatto continuare la partita a chi giocava per fargliela disputare tutta quanta. Dybala? Quando sta bene gioca. Se lo vedo stanco o la partita ha bisogno di altro lo tolgo come toglierei qualunque altr. Come disse Mourinho, tra una Roma con Dybala e una senza c'è una grossa differenza. Hummels? Che dire, è un campione del mondo e finalista di Champions. Fisicamente sta bene e ha superato la febbre, e quindi lui per me gioca"

Ranieri: "Paredes incredibile"

"Paredes? È un playmaker incredibile. Vede in verticale ed è uno di quei giocatori che a me piacciono perché sanno comandare, dettare il ritmo della gara e giocare sia a uno che ai due tocchi. Noi dobbiamo però giocare per migliorare la classifica e tirarci fuori dalla sabbie mobili. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Sono contento dei ragazzi, aspettiamo adesso la prova di San Siro. Dovbyk? Contento per come si è mosso. Ma deve imparare a tirare di prima sia di sinistro che di destro. Non deve avere paura di sbagliare". Anche Paulo Dybala è intervenuto al termine della gara, dicendosi soddisfatto del risultato e della prestazione personale, sottolineando inoltre il proprio legame con il pubblico giallorosso. Continuano infatti a tenere banco le voci di mercato sull'argentino in vista della sessione di gennaio.