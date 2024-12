Ranieri: "Dybala vale il prezzo del biglietto". Poi avvisa la Lazio: "Il derby..."

"È stata una delle migliori prestazioni della Roma trasferta. Nel secondo tempo abbiamo ricambiato quello che avevamo subito nel primo". Sono le parole di Claudio Ranieri , intervenuto al termine della trasferta di San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca valida per la 18ª giornata di campionato e terminata con il finale di 1-1 : reti di Reijnders (16’) e Dybala (23'). La classifica della Roma riporta ora 20 punti, che valgono la 10ª posizione e l'aggancio al Torino. L’agenda dei giallorossi ha ora in programma il ritorno in campo all’Olimpico per il derby contro la Lazio di Marco Baroni in programma domenica 5 gennaio (ore 20.45).

Ranieri: "Risultato giusto"

Queste le parole del tecnico: "È stata una partita bella e vibrante - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Il pareggio è il risultato giusto e ha fatto divertire tutti i tifosi. Ho cambiato Celik per paura di una seconda ammonizione, ovvero per non avere il rimpianto di non avere cambiato gli ammoniti. Dybala? Tutta la squadra lo aiuta. In più si allena con continuità e questo ci rende felici perché quando è in questo stato di forma è bello pagare il biglietto per questo tipo di campione. Il derby? Adesso recuperiamo le energie spese contro il Milan. La Lazio sta facendo un campionato molto molto bello. Complimenti a Baroni che sta facendo un ottimo lavoro. Ma il derby è derby".