La Roma si gode di nuovo Dybala: pace e… Joya! Paulo è tornato al centro del progetto

ROMA - A San Siro alla Roma è mancata la gioia definitiva, ma ha ritrovato quella Joya sempre decisiva. Riecco Paulo Dybala e Ranieri è di nuovo competitivo. Contro il Milan è andato a un passo dal tornare a vincere in trasferta, probabilmente meritava di uscire dal Meazza con due punti in più in classifica, deve accontentarsi solo di aver fermato crisi di risultati in esterna. Quantomeno può consolarsi per aver ritrovato il suo gioiello più importante: quel gol col destro di Dybala ha ristabilito l’equilibrio e aperto nuovi scenari per i giallorossi, un segnale fondamentale in vista del derby di domenica sera. Paulo non ha mai segnato alla Lazio da quando veste il giallorosso, su quattro stracittadine giocate è riuscito solo a regalare un assist decisivo a Mancini che regalò ai tifosi giallorossi l’ultimo derby di aprile.

Il nuovo Dybala

Eppure con la maglia della Juventus riusciva a punire con costanza i biancocelesti, da quando a Roma nei derby è spesso mancato. Adesso però sembra entrato in un periodo di buona continuità fisica, nelle ultime cinque giornate di campionato ha giocato sempre e per almeno 75 minuti, con Parma e Milan è rimasto in campo fino al triplice fischio. Ora punta a regalare finalmente ai tifosi quella soddisfazione che in due stagioni è sempre mancata nella gara più sentita della Capitale. Di sicuro rimane saldamente al centro del progetto della Roma, sia nel presente che nel futuro. Rappresenta una figura chiave per qualità tecniche, carisma, leadership e capacità realizzative, non si dovrà attendere molto prima che il club avvii i colloqui sul contratto, con l’obiettivo di eliminare la clausola rescissoria da 12 milioni che sarà valida nei primi 15 giorni di gennaio.

Il futuro di Dybala

In ipotesi c’è anche un possibile rinnovo che potrebbe includere un prolungamento dell’accordo e una rimodulazione del suo ingaggio su più anni, mentre l’estensione automatica di un anno è già vicina. Difficilmente volerà in Turchia, i dieci milioni offerti dal Galatasaray non lo hanno mai attratto particolarmente, l’affetto del tifo romanista ha avuto ancora una volta la meglio nelle scelte, proprio come la scorsa estate con il corteggiamento dell’Arabia. Rimane il cuore pulsante della squadra, Ranieri non può fare altro che goderselo: «Non l’ho liberato io. Date troppi meritiagli allenatori - ha detto il tecnico ieri nel post partita -. Sono giocatori che se stanno bene fanno questo. Non ha problemi da un po’ e si sta allenando con continuità, cosa che prima non era riuscito a fare. Quando sta bene è da pagare il biglietto per vederlo».

De Rossi sulla Roma

Tre gol e un assist nelle ultime due partite sono un bottino su cui Ranieri ha lavorato molto nei primi giorni di insediamento, utilizzando la giusta cautela nel metterlo in campo nel momento giusto, sapendo spesso rinunciarci. È solo uno dei tanti meriti del terzo allenatore stagionale della Roma, all’interno di un campionato iniziato con De Rossi, che ieri ha ricevuto il Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia: «Sono fuori da mesi, non credo di essere il destinatario giusto - ha commentato l’ex giallorosso -. I giocatori erano gli stessi anche a gennaio 2024, quando mi hanno chiamato. In ogni caso, ringrazierò per sempre la proprietà americana che mi ha permesso di allenare la mia squadra del cuore», ha concluso De Rossi.