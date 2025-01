Dybala imprenditore: tutti gli investimenti dalla fisioterapia agli immobili

Non solo calcio per Paulo Dybala. Il giocatore della Roma ha deciso di mettersi in proprio fondando non solo una società per vendere la sua immagine, ma anche creando una società immobiliare (di cui è proprietario al 50% mentre il restante 50% è intestato a Leila Antun, figlia del procuratore del giocatore della Roma, Jorge Antun) e acquistando una quota in una start up. Una scelta quest'ultima fatta anche da altri suoi compagni di squadra come Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Nicola Zalewski, che sono diventati azionisti di una newco creata con lo scopo di fare acquisizioni.