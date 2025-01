Ranieri carica la Roma: "Lazio forte, ma il derby è un'altra cosa". E su Pellegrini...

ROMA - Sale la tensione per il derby della Capitale con Claudio Ranieri che ha presentato la sfida in conferenza stampa. Subito il punto dell'infermeria da parte del tencico giallorosso per capire chi ci sarà nella super sfida contro la Lazio: "Recuperati tutti tranne Celik perché ha la febbre e vediamo domani se avrà sfebbrato". Una partita non come le altre che Ranieri ha vissuto in tutte le salse: "Rappresenta la stracittadina, tutto quello che può pensare un tifoso, che sia romanista o laziale, interista o milanista, doriano o genoano. In questo momento la classifica parla chiaro, loro stanno vivendo un momento eccezionale, hanno fatto un girone stratosferico, giocano con velocità e pochi tocchi e quindi è una squadra temibilissima. Ma il derby fa sempre storia a sé. Da ragazzo andavo in Curva Sud, all'epoca era ancora tre quarti romanista e un quarto laziale. Aspettavamo tutti Dante, il capo-tifoso, per cominciare i cori. C'erano gli sfottò, non c'erano tutte le cose che sono successe in seguito".

"Il derby è il derby e si azzera tutto"

Una Roma che deve ancora superare una stagione iniziata nel peggiore dei modi, nell'ultimo mese Ranieri ha capito di più:"Abbiamo dei difetti e lavoriamo per eliminarli. Ancora non siamo al 100% sotto quest'aspetto, però abbiamo rimesso per lo meno la nave in navigazione. Io non ho mai promesso alle mie squadre niente di che, se non lavoro, sacrificio e voglia di dare il massimo in ogni frangente". Un derby che per questioni di classifica conta forse di meno per la Roma, ma che può valere tanto in città: "Se vale solo per i tifosi allora vale anche per me. No, non mi tranquillizza, mi dà l'emozione di sempre. Certo, abbiamo vissuto tutti altri tipi di derby, ma il derby è il derby e si azzera tutto, non conta la classifica. Giocheremo con la stessa voglia di far bene. Non c'è agitazione, anche perché non è una buona motivazione. La motivazione è nella consapevolezza della forza dell'avversario, della tua forza e di cosa bisogna fare per vincere".