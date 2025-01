Ranieri, missione Pellegrini. Su Roma-Lazio: "Loro favoriti? Dico che..."

È scattato il conto alla rovescia per il derby della Capitale: Roma e Lazio si sfideranno domani all'Olimpico a partire dalle ore 20.45. I giallorossi puntano a dare seguito agli ultimi risultati ottenuto (due vittorie con Samp in Coppa e Parma in campionato, prima del pari di San Siro col Milan), i biancocelesti sono alla ricerca di continuità di risultati e prestazioni dopo un grandioso avvio di stagione. Alla vigilia del match hanno parlato i due tecnici, Claudio Ranieri e Marco Baroni, a Dazn.

Ranieri su Roma-Lazio e Pellegrini Per Ranieri l'ennesimo derby della Capitale, quando ormai non pensava potesse più succedere: "Non credevo di rivivere un derby da tecnico della Roma. L'ultima volta che sono venuto all'Olimpico con il Cagliari pensavo sarebbe stata l'ultima, non pensavo di tornarci e di tornarci da allenatore della Roma. Quattro vittorie su quattro contro la la Lazio da allenatore giallorosso? Solo statistica. Ogni partita fa storia a sé, figuriamoci i derby". A chi dice che i biancolesti partono favoriti, Ranieri risponde: "Questa partita sfugge da ogni tipo di logica, si può dire che sono favoriti perché hanno 15 punti più di noi e hanno ingranato la marcia giusta. La Lazio merita ciò che sta facendo: gioca bene, crea tante occasioni da rete, segna tanti gol, si muove all'unisono, sarà una gran bella sfida".

Sul collega Baroni: "Gli faccio soltanto i complimenti: ha iniziato dalla gavetta, ha fatto bene e adesso sta raccogliendo i primi frutti di una semina importante". Infine una battuta sul momento vissuto da Lorenzo Pellegrini: "Recuperarlo è una missione. Si tratta un ragazzo sensibilissimo, non fa parte della schiera dei romani che si lasciano scivolare tutto addosso. Lui si carica addosso tutte le problematiche e non gli fa bene".

Baroni: "Noi favoriti? Dico che..." A parlare a Dazn anche il tecnico dei biancocelesti, Baroni, che si è espresso così su derby: "Si respira un'aria diversa a Roma. Sappiamo quanto le tifoserie ci tengano, il derby è passione allo stato puro. E Roma ha una passionalità diversa. Noi favoriti? Questo derby si gioca domenica, non due mesi fa. Nelle ultime cinque partite la Roma ha fatto i nostri stessi punti e segna il doppio di prima. Affrontiamo un avversario pericolosissimo, solido, equilibrato". Baroni ha anche ricordato Ranieri allenatore ai tempi in cui lui giocava nel Napoli: "Di Claudio mi ricordo una persona meravigliosa e un allenatore la cui carriera ha parlato per lui, ma giù si vedeva. Ci faceva lavorare tanto ma con grande capacità di dialogo e di presa".

