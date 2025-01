Roma-Lazio, cambia l'arbitro per il derby: il motivo e la nuova scelta

Grande sorpresa alla vigilia del derby della Capitale tra Roma e Lazio , in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20:45 di domenica 5 gennaio. L' Aia ha infatti comunicato ufficialmente un cambio nella designazione arbitrale della partita, con Marco Guida che non potrà più dirigere la gara di Serie A a causa di un problema fisico accusato nelle ultime ore. Al suo posto è stato nominato un nuovo direttore di gara.

Roma-Lazio, c'è Pairetto al posto di Guida

L'Aia ha ufficializzato il cambio dell'arbitro per il derby tra Roma e Lazio tramite il proprio sito: "Si comunica che l’arbitro Marco Guida designato per la gara Roma – Lazio, valida per 19ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25, sarà sostituito dal collega Luca Pairetto". Marco Guida, inizialmente designato, è indisponibile per un problema fisico.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio®? di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito