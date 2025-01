Dybala, il gesto a fine derby evoca gli scudetti Juve: Ranieri se la ride

È stata sicuramente una di quelle partite che sarà ricordata a lungo dai giocatori e i tifosi della Roma. Il derby contro la Lazio se l'è aggiudicato la formazione allenata da Claudio Ranieri con un secco 2-0 fimato Pellegrini e Saelemaekers. I ragazzi di Baroni sono sembrati in balia dei giallorossi dal primo all'ultimo minuto. Ma come ogni stracittadina che si rispetti, sul campo c'è stata una vera e propria battaglia. Tra i protagonisti anche Paulo Dybala, che ha intrattenuto un siparietto con i supporter biancocelesti che non è passato inosservato nemmeno agli juventini.